Gemma, la scommessa del centrodestra a Trevi "Prioritaria l’ottimizzazione dell’Amministrazione"

Alla ormai imminente vigilia dalla consultazione elettorale, la parola al candidato sindaco Ferdinando Gemma, della lista "Uniti per Trevi".

Perchè ha deciso di candidarsi a sindaco di Trevi?

"Per mettere la mia esperienza al servizio della città. Lavoro in Consip dal 2003 e da sempre ho seguito le Amministrazioni nel processo di razionalizzazione degli acquisti e nell’ottimizzazione delle procedure interne. Ho seguito numerose pubbliche amministrazioni in quasi tutte le regioni, compresi gli enti locali, il settore sanitario e quello universitario. Di recente ho avuto l’opportunità di seguire gli organi costituzionali, Camera, Senato, Presidenza del Consiglio, Presidenza della Repubblica, la Corte dei Conti, gli organi previdenziali dello Stato, Inps, Inail e Istat. Queste conoscenze le metto al servizio del mio Comune" .

Le motivazioni per le quali si è schierato col centrodestra?

"Sono stato sempre una persona di centrodestra e facendo la scelta di candidarmi a sindaco non potevo non presentarmi con la ‘Lista Uniti per Trevi’, lista civica appoggiata dal centrodestra".

Le sue priorità?

"Uno dei principali obiettivi sarà quello di ottimizzare la macchina dell’Amministrazione perché in fondo tutto parte da lì: occorre ’ingegnerizzare’ i processi per offrire ai cittadini, alle imprese e alle associazioni maggiori servizi, più efficienti e rapidi. La squadra ‘Uniti per Trevi’ è composta da persone valide, professionisti, imprenditori, dirigenti sportivi, consulenti, che con la loro professionalità sapranno gestire le tante sfide chedovremo affrontare".

QCosa si può fare per ottenere un buon equilibrio tra centro storico e frazioni?

"Nel programma abbiamo previsto di istituire la figura del ’referente di frazione’, che possa raccogliere le esigenze dei territori comunali, in modo che, insieme al lavoro quotidiano che faranno gli assessori, possa essere un punto di riferimento per avere sempre l’attenzione anche sulle frazioni. Vogliamo inoltre creare dei tavoli tecnici periodici per le imprese per mettere a fattor comune idee, criticità e buone pratiche".

Quali parole chiave riassumono il suo programma?

"Innovazione, ottimizzazione, razionalizzazione ( veicolando i risparmi per altre attività), ambiente, giovani ( attivazione consulta giovanile), ascolto del territorio, sicurezza, sviluppo imprese, sport e sociale".

Carlo Luccioni