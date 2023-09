Gareggiare dei convivi. Ex aequo sul podio. Vincono a pari merito . Cassero e Croce Bianca

C’è un ex aequo in cima al podio del Gareggiare dei convivi 2023. La giuria ha deciso che i vincitori, a parimerito, sono i Rioni Cassero e Croce Bianca. Il secondo classificato è il Rione La Mora e il terzo classificato è il Rione Giotti. La sfida del banchetto barocco è stata non solo un importante momento aggregativo all’interno delle contrade ma, per l’accuratezza della ricerca storica e lo splendore degli allestimenti, è diventato il fiore all’occhiello della manifestazione e il suo biglietto da visita più apprezzato. Il tema su cui i Rioni si sono confrontati è stato quello degli "animali da cortile", ovviamente declinati nelle ricette del ‘600. La giuria è stata presieduta da Giancarlo Malacarne, storico e giornalista, direttore della rivista "Civiltà mantovana" e autore di numerose pubblicazioni come "Sulla Mensa del Principe. Alimentazione e Banchetti alla Corte dei Gonzaga". Gli altri componenti della giuria sono stati Piergiorgio Angelini, scrittore e ricercatore nel campo dell’enogastronomia, è stato vice presidente nazionale dell’Associazione Italiana Sommelier nonché direttore del Centro Studi Marche dell’Accademia Italiana della Cucina" e Marco Servili, sommelier professionista e degustatore ufficiale dell’Associazione Italiana Sommelier. Nell’attribuire i voti, la giuria ha distribuito un punteggio da 1 a 20 per i "servizi di credenza e di cucina", valutando attinenza storica, ingredienti, presentazione e riuscita dei piatti. Da 1 a 5 per il vino, in base anche all’abbinamento con il piatto. E da 1 a 20 per l’aspetto generale storico, con allestimento e spettacoli.

Nello specifico dei voti: Ammanniti: 41.3, Badia 40.75, Cassero: 43.5, Contrastanga 41, Croce Bianca 43.5, Giotti 42.5, La Mora 43, Morlupo 38.5, Pugilli 32, Spada 29.90. Un grande ritorno, dunque, per una competizione culinaria seconda per importanza solo alla Giostra. Un’idea nata negli anni ottanta, quando dalle cucine rionali cominciarono ad uscire vivande ispirate alla gastronomia secentesca, sempre più accurate nell’allestimento scenico. Nasce così la Gara Gastronomica tra i Rioni, grazie anche all’intuizione del regista Lino Procacci. In questo modo la Quintana esce dai confini territoriali, perché ospiti del mondo dello spettacolo intervengono ad animare le serate in taverna. Con il tempo si è passati dalla semplice Gara Gastronomica all’attuale Gareggiare dei Convivi, ovvero alla riproposizione di un fastoso banchetto barocco allietato da musiche con strumenti d’epoca, danze eseguite da professionisti in costume, giocolieri e mangiafuoco.