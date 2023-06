Garbini (FdI): "Da Roma nessuna imposizione"

"Le decisioni politiche che riguardano Orvieto non vengono prese a Roma". Lo afferma il presidente del consiglio comunale e consigliere provinciale di Fratelli Italia Umberto Garbini (nella foto), rispondendo alle indiscrezioni secondo cui il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrifida avrebbe dato il via libera alla ricandidatura del sindaco Roberta Tardani per l’intero centrodestra. "Mi trovo costretto a smentire notizie che sono più legate ad ambizioni personali che ad effettive scelte politiche interne a Fratelli d’Italia – dice Garbini –. FdI è un partito, ha un suo organigramma e le scelte non vengono mai imposte dalle segreterie di Roma, ma sono frutto di un dibattito territoriale tra la dirigenza regionale, nella persona del Senatore Zaffini, e provinciale. Candidati, liste, raccolta firme, campagne elettorali non si fanno con le imposizioni centrali, ma con la volontà dei territori" aggiunge il presidente del consiglio comunale. Secondo Garbini, i colloqui riservati intercorsi tra il ministro e esponenti della giunta comunale sarebbero "pettegolezzo" e "diceria da bar". "Credo che il centrodestra come l’abbiamo conosciuto fino ad ora, non esiste più e sono necessari degli aggiornamenti e delle trasformazioni imposte dagli eventi recenti e dalle modifiche degli equilibri politici nei rapporti tra i partiti – dice Garbini – personalmente sono stanco di fughe in avanti e tentativi di imporre decisioni a casa degli altri, ognuno pensi ai propri schieramenti e soprattutto ognuno ricordi il trattamento riservato a Fratelli d’Italia negli ultimi quattro anni".