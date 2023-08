Garavelle, una notte in tenda Tutti al parco a ’rimirar le stelle’

CITTÀ DI CASTELLO – In tenda sotto le stelle per una notte insolita al Centro delle Tradizioni Popolari di Garavelle. I racconti di un tempo passato faranno da cornice a una serata dal titolo "A rimirar le stelle" promossa dalla cooperativa Poliedro (con il patrocinio del comune di Città di Castello) per sabato 12 agosto dalle ore 20,30 alle ore 9 del giorno seguente. Una notte con il naso all’insù nel bellissimo parco del Centro delle Tradizioni Popolari di Garavelle. Turisti e visitatori saranno invitati a portare la tenda per dormire in una cornice ambientale unica per poi risvegliarsi con una colazione d’altri tempi a base di dolci e prelibatezze gastronomiche. Dopo il ritrovo alle ore 20,30 a Garavelle è previsto il montaggio delle tende all’interno del parco. Alle 21,30 visita guidata del Centro delle tradizioni popolari, poi alle ore 23 tutti con il naso all’insù, binocolo e cannocchiale a scrutare il cielo stellato ed esprimere un desiderio secondo la migliore tradizione.