Gara trasporto pubblico . L’Authority boccia i 4 lotti

PERUGIA - "L’Autorità di Regolazione dei Trasporti solleva una serie di dubbi e avanza richieste di approfondimento sul percorso di riorganizzazione del Trasporto pubblico locale che la Regione ha intrapreso e scrive testualmente che le motivazioni addotte da Umbria Tpl e Mobilità e dalla Regione a sostegno della necessità di suddividere il Tpl umbro in 4 lotti, con un limite di aggiudicazione massimo di due lotti per singolo partecipante, "non paiono del tutto condivisibili". A rivelare il contenuto del documento è Filt Cgil dell’Umbria. "Atto che – spiega il sindacato - non era emerso, almeno fino alla richiesta di accesso agli atti". L’Autorità, ricorda la Cgil, tra le sue funzioni ha quella di definire gli schemi dei bandi delle gare per l’assegnazione dei servizi di trasporto e ha quindi inviato a gennaio le sue "osservazioni sulla relazione di affidamento" dei servizi di Tpl della Regione. "Il problema che viene posto è esattamente quello che noi abbiamo sollevato dal primo momento - ha spiegato Ciro Zeno, segretario generale della Filt Cgil Umbria - e cioè quello delle economie di scala. È infatti evidente che, per le dimensioni ridotte dell’Umbria, lo spezzatino voluto, con una testardaggine difficilmente comprensibile, dall’assessore Melasecche e dalla Regione, renderà impossibile il perseguimento dell’efficienza della gestione, scoraggiando la partecipazione dei maggiori player del trasporto pubblico locale, non solo italiani, ma internazionali". Ma la Regione ribatte: "Tra pochi giorni verrà indetta la gara con 4 lotti, con il limite dei due lotti all’aggiudicazione. Del tutto erronea l’interpretazione della Filt Cgil. Vincano i migliori perché la trasparenza e la concorrenza, secondo norma di legge, non può che apportare una ventata di modernizzazione e di indispensabile efficienza".