Gara Tpl, Cgil e Cisal non mollano Documento alla Corte dei conti

Adesso la contestazione al bando per la gara del trasporto pubblico in Umbria è diventata formale. Filt-Cgil e Faisa Cisal hanno infatti presentato dieci pagine di osservazioni coinvolgendo Regione, Umbria Mobilità, Anac e persino la Corte dei Conti. Un documento in cui si chiede alla Regione di rivedere "le determinazioni alla luce e in conformità alle presenti osservazioni". Il primo punto verte sul mantenimento dei posti di lavoro: "Il trasferimento del personale deve avvenire con la conservazione del trattamento economico e normativo derivante unicamente dal contratto collettivo nazionale di settore" scrivono i sindacati. "Appare irragionevole, date anche le esigue dimensioni territoriali, frazionare l’appalto del trasporto pubblico locale in 4 lotti. Vi è il serio rischio di creare discriminazioni tra territori, tra le aree più disagiate a causa della crisi economica e della scarsa urbanizzazione, e quelle da sempre più agiate (Altotevere, l’area del Perugino)". Poi c’è la questione delle risorse: "Il disegno economico-imprenditoriale è già chiaro. Così operando, dietro il buon proposito di garantire l’accesso alla gara a tutte le imprese, si finirà, invero, per agevolare solo alcuni operatori economici, i quali, per sopperire alla carenza di fondi, inizieranno, dapprima, ad avvalersi del subappalto". Insomma, la battaglia dei sindacati continua.