Galleria Nazionale, la star. Quasi 1.500 visitatori nei due giorni di Pasqua

C’è anche la Galleria nazionale dell’Umbria tra i musei citati dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano tra quelli nei quali è stata registrata una "grande affluenza a Pasqua e Pasquetta". Ha infatti registrato 1.437 ingressi, in base ai dati comunque ancora provvisori. Un grande risultato per il principale museo della regione, in questi giorni protagonista anche a Venezia con la mostra ’The Golden Way’ che vede lo stendardo della Galleria Nazionale esposto nella Ca’ d’Oro della città veneta.

"Anche in queste festività di Pasqua e Pasquetta - ha sottolineato Sangiuliano - sono stati tantissimi gli italiani e i turisti provenienti da ogni parte del mondo che hanno visitato e ammirato la straordinaria bellezza del patrimonio culturale dell’Italia. Un risultato che conferma la scelta di tenere aperti tutti i nostri musei e parchi archeologici e rappresenta un’ulteriore spinta ad aumentare, sempre di più, la qualità della nostra offerta culturale. A tutte le lavoratrici e i lavoratori che hanno assicurato l’apertura e l’accoglienza dei visitatori nei siti culturali della Nazione va il mio profondo ringraziamento".

Queste dunque le frasi del ministro, che vanno a premiare anche la grande realtà della Galleria Nazionale dell’Umbria. Un museo, come ha detto nei giorni scorsi il suo direttore Costantino D’Orazio, "dove passato e presente sono in intreccio costante. Anche se sei immerso nell’arte antica il tempo presente ti chiama e ti sollecita continuamente. Penso sia importante curare, valorizzare, conservare e tutelare la nostra collezione di capolavori dal Duecento al Novecento senza mai dimenticare che deve parlare a persone che vivono nel presente, ai visitatori che in questo modo possono capire davvero l’anima dell’Umbria entrando in contatto con l’ identità del nostro territorio".

E i visitatori stanno apprezzando questa linea. Oltre alla Galleria Nazionale, i luoghi d’arte più più visitati a Pasqua e Pasquetta sono stati: Parco archeologico del Colosseo - Anfiteatro Flavio 55.315; Parco archeologico del Colosseo - Foro Romano e Palatino 34.654; Parco archeologico di Pompei 28.995; Pantheon 23.781; Gallerie degli Uffizi - Gli Uffizi 18.907; Consorzio di Valorizzazione Culturale La Venaria reale 17.000; Reggia di Caserta 14.803; Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo e Passetto di Borgo 9.207; Musei Reali di Torino 9.114; Pinacoteca di Brera 4.407; Palazzo Ducale di Mantova 4.151; Parco archeologico di Paestum e Velia 4.091; Galleria Borghese 3.860; Gallerie degli Uffizi - Palazzo Pitti 3.658.