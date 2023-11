Galleria e Musei. C’è il direttore ad interim

Stefano L’Occaso, attuale direttore del Palazzo Ducale di Mantova, dirigerà ad interim la Galleria nazionale dell’Umbria e si occuperà di coordinare i Musei dell’Umbria. Questo finché non sarà ultimata, ai primi di dicembre, la procedura in corso per scegliere il successore di Marco Pierini. L’Occaso (foto in alto) manterrà contemporaneamente anche l’incarico di Mantova. A deciderlo Massimo Osanna, direttore generale Musei presso il Ministero della cultura. Osanna ha già firmato il relativo decreto e l’incarico sarà operativo a partire dal prossimo mercoledì. Sono dieci i nomi in lizza per il dopo-Pierini che hanno partecipato alla procedura di selezione pubblica che si concluderà a breve. Si tratta di Annamaria Bava, Giorgia Calò, Costantino D’Orazio, Cristina Galassi, Veruska Picchiarelli, Francesca Riccio, Lorenzo Sbaraglio, Mirella Serlorenzi, Federica Zalabra e Enza Zullo. Tra le novità della selezione il via libera agli italiani e anche agli stranieri ma solo se cittadini "di uno stato membro dell’Unione europea". E ancora: l‘incarico, che durerà sempre 4 anni, non potrà essere rinnovato per più di due volte. Però i direttori che hanno già avuto due mandati, come appunto Pierini (foto sotto il titolo) si possono candidare "per una sede diversa da quella precedentemente o attualmente ricoperta".