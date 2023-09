Galleria della Guinza Tutti gli interrogativi sull’auspicata riapertura

"Riaprire la Galleria della Guinza: sì ma come? E con quali condizioni?". In che modo sarà gestito il flusso di traffico previsto di 2mila 500 veicoli al giorno? A fronte del progetto di apertura al traffico di una canna della galleria della Guinza annunciato questa estate, sulla grande incompiuta aleggiano quesiti piuttosto pesanti che uniscono sia il versante umbro che quello marchigiano. Punti interrogativi così importanti che centinaia di persone hanno seguito in presenza e on line, il pubblico incontro che si è svolto in questi giorni a Mercatello sul Metauro cui hanno preso parte anche alcuni esponenti pubblici e amministratori dell’Altotevere. "Servono garanzie di sicurezza, non vogliamo la galleria aperta a tutti i costi": un fronte unito è emerso dall’iniziativa dedicata al tema della E78 e alle opere connesse. La serata era organizzata dal Comune di Mercatello insieme al comitato locale “Voci dalla Valle“ e ha visto la presentazione del progetto recentemente messo a bando per l’adeguamento della galleria. Era presente tra gli altri Paolo Fratini, sindaco di San Giustino, che ha fornito una serie di aggiornamenti sulla situazione per il versante umbro, non certo rosea. "Il tracciato (quattro erano i progetti proposti da Anas, ndr) sul quale i sindaci dell’Altotevere avevano raggiunto un accordo non è stato poi accolto da Anas", ha detto Fratini ricordando che "è spuntata una nuova ipotesi, piuttosto singolare", in zona scavi di Colle Plinio per andare non verso Renzetti come inizialmente proposto, ma verso Vallurbana e tagliare con una galleria in direzione Guinza. "C’è però un problema: il commissario straordinario Simonini (incaricato da Anas per la progettazione) ha pieni poteri, ma dovrà fare i conti con la Sovrintendenza e i vincoli archeologici; un’ipotesi di tracciato che non sembra affatto di facile realizzazione". Ad aprire la serata era stata la sindaca di Mercatello sul Metauro Fernanda Sacchi: "Il ruolo di vittima sacrificale l’abbiamo già fatto una volta ai tempi della costruzione della Guinza e, adesso che la galleria si vuole aprire, non intendiamo farlo di nuovo. Serve un criterio che guidi quest’intervento. Diciamo no all’apertura della galleria a tutti i costi".

Cristina Crisci