Galleria della Guinza, al via i lavori. Cantiere aperto dal 12 febbraio

C’è una data, il 12 febbraio. Meno di un mese e verranno consegnati i lavori per il completamento della galleria della Guinza nel versante marchigiano (per ora direzione Umbria). Un’accelerazione annunciata già dalla fine del 2023: il 29 dicembre Anas aveva infatti affidato le opere di completamento della galleria e del tratto fino a Mercatello ovest dell’itinerario E78 Fano-Grosseto. Ieri ancora una volta la notizia rimbalza dalle Marche e viene rilanciata dal segretario della Lega Umbria Riccardo Augusto Marchetti che segue la vicenda e parla di "giornata storica. La Galleria della Guinza è un’infrastruttura fondamentale per lo sviluppo del turismo e dell’economia dell’Umbria e dopo trent’anni di promesse disattese ora vediamo la luce in fondo al tunnel". Il traforo, per ora a una sola canna, è una delle più grandi incompiute, da 30 anni al centro di un dibattito acceso tra Marche e Umbria. La galleria è nell’appennino umbro-marchigiano, tra i comuni di San Giustino e Mercatello sul Metauro.

La sua mancata apertura blocca il progetto della E78 Fano-Grosseto, di collegamento tra Adriatico e Tirreno: il tunnel è lungo poco meno di 6 km, fu terminato nel 2004 e non era mai stato aperto per ragioni legate alle nuove norme di sicurezza. Ad aggiudicarsi l’appalto il Consorzio stabile Europeo Costruttori con sede legale a Perugia che ha offerto un ribasso del 14,7% sulla base d’asta di oltre 94 milioni di euro. L’opera ha un valore complessivo di 120 milioni di euro. Nella fase iniziale la galleria sarà aperta in un solo senso di marcia, che condurrà dalle Marche all’Umbria. Attorno alla strada sono sorti nel frattempo comitati che ne criticano l’itinerario, a difesa di un territorio che non ha le dimensioni necessarie a supportare un traffico di questa portata. Il comitato marchigiano Voci dalla Valle nei mesi scorsi aveva diramato una serie di video a supporto delle mancate condizioni di sicurezza sul percorso prescelto dove, dopo l’apertura della galleria col progetto attuale, si stima dovrebbero transitare 2.500 veicoli al giorno. E intanto sono allo studio le soluzioni di collegamento nel versante umbro per l’itinerario che la strada seguirà di raccordo verso la E45.