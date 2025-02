Gabriele Lavia in anteprima nazionale a Spoleto

Gabriele Lavia (nella foto), artista tra i più rappresentativi del teatro italiano degli ultimi cinquant’anni, sceglie il Teatro Nuovo Menotti di Spoleto per allestire e debuttare in anteprima nazionale con il suo nuovo spettacolo: “Lungo viaggio verso la notte“ dall’opera capolavoro di Eugene O’Neill, in scena questa sera alle 20.45 con il grande attore nella doppia veste di interprete e regista. Con lui sul palco Federica Di Martino, con Jacopo Venturiero, Ian Gualdani e Beatrice Ceccherini. Scutto 1941 e il 1942 (prima assoluta nel febbraio 1956 a Stoccolma) Lungo viaggio verso la notte dopo la morte dell’autore vinse il Premio Pulitzer per la drammaturgia nel 1957 ed è considerato il capolavoro del drammaturgo statunitense. Un viaggio impietoso dentro l’amarezza di un fallimento senza riscatto. Un’opera-confessione, in cui i membri di una famiglia – su tutti un padre e una madre – si accusano, si tormentano e precipitano sé stessi oltre ogni canone di umanità. L’intera vicenda si svolge tra le pareti di una casa borghese e nell’arco di una sola notte.