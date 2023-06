“Futuro in due atti“ Lo scientifico Galilei emoziona e fa riflettere

Il teatro Brecht si è illuminato per ospitare uno spettacolo relaizzato dagli studenti. Il palcoscenico ha accolto il laboratorio teatrale del Liceo scientifico “Galilei”, guidato dalla dirigente Stefania Moretti, che ha presentato “Futuro in due Atti”. "Ciò che rende questa rappresentazione speciale – dicono gli insegnanti - è che non solo è stata interpretata, ma è stata anche scritta dai ragazzi e dalle ragazze del liceo". La regia è stata curata da Luca Sargenti, in collaborazione con le docenti Angela Cicioni e Anna De Lauretis.