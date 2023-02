Futuro di Ast ed energia "Politiche di lungo respiro"

La necessità di una programmazione "a lungo respiro" in merito alle "fondamentali" politiche energetiche, "che vedono comunque una situazione generale in miglioramento", è stata sottolineata in un incontro tra i vertici della Regione, quelli di Ast e i sindacati. Tra i temi affrontati quello della necessità di politiche in materia di energia "in grado di non condizionare la futura produzione", è stato sottolineato. A Palazzo Donini la presidente Donatella Tesei, l’assessore Michele Fioroni, il sindaco Leonardo Latini, e il presidente Ast Arvedi, Giovanni Arvedi hanno incontrato le rappresentanze sindacali. Appuntamento nel quale la Regione - si legge in un suo comunicato - ha fatto il punto della situazione, anche attraverso una "puntuale" cronistoria, in merito all’Accordo di programma, tappa ritenuta fondamentale per la concretizzazione del Piano industriale già varato dalla proprietà e che prevede un investimento di un miliardo di euro. La proprietà, raccogliendo l’invito dei sindacati, successivamente incontrerà, nella sede dell’Ast, le parti sociali per un confronto e per esporre il Piano stesso in maniera dettagliata. Sono state confermate le strette interlocuzioni in corso tra i Ministeri e l’azienda, rispetto alla strumentazione agevolativa da mettere in campo, ed è stato indicato come orizzonte temporale per la conclusione delle attività di competenza dei Ministeri, lato tecnico, la fine del mese di febbraio 2023.