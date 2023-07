Fuse", l'incontro tra pittura e fotografia a Spoleto"

SPOLETO - Un riuscito connubio tra pittura e fotografia, quello realizzato dalle artiste Daniela Costi e Monica Capotosti che fino al 9 luglio esporranno le loro opere negli spazi del ristorante Canasta in piazza della Libertà a Spoleto. Un sodalizio artistico tra le due folignati che nasce per caso, da una felice intuizione della fotografa Daniela Costi, trentotto anni di professione alle spalle, che immagina di fondere i soggetti astratti dell’amica pittrice con i suoi ritratti fotografici.

Quel che viene fuori è un’opera dalla suggestione materica, un nuovo linguaggio visivo, contemporaneo e di grande impatto. La rappresentazione del reale (volti maschili in primo piano, o anche decentrati, sfocati ad arte) viene trasfigurata e ridefinita. Sei le opere in mostra, della dimensione di un metro per un metro, che colpiscono il visitatore per la loro forza espressiva, non più fotografie, non solo dipinti. Opere audaci e non convenzionali, dall’intenso plasticismo, che sanno abitare l’oscuro e farne guizzare scaglie di luce. Lavori che hanno già attirato l’attenzione degli specialisti, tanto che a fine anno verranno esposte a Milano, Montecarlo, Parigi, Abu Dhabi.

Una capacità illusionistica, quella delle ‘Fuse’ (nome d’arte del duo), che conduce lo spettatore a interrogarsi su dove finisce il dipinto e dove comincia la realtà. Per informazioni sugli orari dell’esposizione è possibile contattare direttamente le artiste al 393.3954549 o 389.6457308.