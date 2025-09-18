Maxifurto nella scuola, ma il ladro lascia sul posto il cellulare: è un ex studente

Terni, 19 settembre 2025 – Ladro “maldestro“ dimentica il proprio cellulare sul luogo del furto, una scuola superiore, che lo stesso malvivente aveva frequentato ai suoi tempi. I carabinieri hanno denunciato un 28enne di origini ucraine residente nell’hinterland ternano con l’accusa di furto aggravato.

Nella mattinata del 30 agosto scorso, il personale dell’Ipsia aveva dovuto constatare che nella notte precedente un ladro si era introdotto nell’Istituto superiore asportando dal laboratorio di elettronica, ubicato al primo piano dell’edificio, vari oggetti di valore, tra cui 16 computer portatili, 12 tablet e vari utensili da lavoro.

Il malvivente era entrato nella scuola forzando la maniglia di una finestra sul retro dello stabile. E proprio qui i carabinieri, in fase di sopralluogo, avevano rinvenuto un telefono cellulare, risultato appartenere a un giovane straniero già noto per i suoi precedenti. Il 28enne è stato incastrato anche dalle riprese del sistema di videosorveglianza della scuola, che hanno portato alla sua identificazione definitiva. Il ladro è risultato peraltro un ex studente dello stesso Ipsia “Sandro Pertini“.

Nella perquisizione in casa del 28enne, su delega della magistratura, i carabinieri hanno rinvenuto buona parte della refurtiva, che adesso è stata restituita al preside della scuola mentre l’ex studente dovrà difendersi dall’accusa di furto aggravato nella sua “vecchia“ scuola.

Ste.Cin.