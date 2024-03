Furto nell’auto in sosta. Tre denunciati dai carabinieri

ORVIETO I carabinieri hanno denunciato tre cileni, rispettivamente di 48, 33 e 20 anni, tutti residenti a Roma, per furto aggravato in concorso e possesso ingiustificato di grimaldelli. La sera di martedì scorso un cittadino, nel raggiungere il campo sportivo comunale di Baschi, aveva notato nel parcheggio tre individui che armeggiavano su un’autoin sosta: i tre, resisi conto di essere stati scoperti, erano fuggii a bordo di un’utilitaria di colore rosso.L’immediata attivazione delle pattuglie in circuito da parte del testimone mediante chiamata al 112 ha consentito ad un equipaggio di intercettare e fermare il veicolo in fuga vicino casello autostradale di Orvieto. Sottoposti a perquisizione personale, i tre sono sati trovati in possesso di arnesi da scasso, tra cui un grosso ferro artigianale creato ad hoc per l’apertura delle portiere delle auto, una torcia ed un cacciavite mentre non è stata rinvenuta la refurtiva del furto perpetrato poco prima, un pc portatile ed un tablet. Per i tre sudamericani, irregolari , oltre alla denuncia penale, è stato avviato l’iter per il divieto di ritorno nel comune di Orvieto.