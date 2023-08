Furto in gioielleria del centro Sembrano turisti ma sono ladri e rubano cinque bracciali d’oro

Falsi turisti, ladri veri: entrano in una gioielleria di piazza Santa Chiara fingendosi visitatori e portano via, con abilità, 5 braccialetti d’oro, del valore di qualche migliaia di euro. Al titolare non è rimasto che rivolgersi alla Polizia di Stato del Commissariato di Assisi per denunciare l’accaduto che è stato documentato dalle telecamere di videosorveglianza del negozio. E’ accaduto l’altra mattina nella gioielleria situato nel cuore del centro storico, a due passi da Basilica di Santa Chiara. All’interno del negozio di gioielli e accessori, intorno alle 10.30, sono giunte due persone, un uomo e una donna; all’apparenza turisti come tanti, lei con una grande borsa, lui con un cappello di paia in testa, pantaloncini e mocassini, un borsello a tracolla. Un’occhiata agli oggetti esposti, nessuna parola, poi via. Dopo qualche minuti sono ricapitati, ma anche stavolta senza nulla chiedere. Fatale il terzo ingresso nella gioielleria, approfittando del fatto che, questa volta, erano presenti altri clienti che stavano facendo acquisti, impegnando il personale. Secondo quanto è stato possibile ricostruire anche con le immagini, è stato l’uomo a ‘colpire’. Prima si è appostato in un angolo della gioielleria, poi si è avvicinato agli espositori e con calma, padronanza e abilità, ha messo fuori uso la serratura dell’espositore. Una volta aperto, con grande circospezione e velocità ha preso i 5 braccialetti (per il valore di qualche migliaio di euro), ha richiuso la vetrina e si è allontanato. Dopo poco i proprietari si sono accorti del furto, confermato dai ‘fotogrammi’ della videosorveglianza. A quel punto non è rimasto che formalizzare la denuncia al locale Commissariato, ma anche di mostrare, sui social, l’immagine che immortala l’autore del furto.

Maurizio Baglioni