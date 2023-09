Furto in centro commerciale, 5 giovani romeni denunciati a Terni

TERNI Cinque giovani romeni, tre ragazzi pregiudicati e due ragazze, di cui una incinta, tutti provenienti da un campo nomadi di Roma, sono stati sorpresi dalla polizia nel parcheggio di un centro commerciale subito dopo aver messo a segno un furto nella struttura. La banda aveva trafugato numerosi articoli di cosmesi. Per tutti e cinque, ripresi dalle telecamere del supermercato durante il furto, sono scattate la denuncia e la misura del foglio di via obbligatorio da Terni, dove non potranno tornare per tre anni.