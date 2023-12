Furto di alcolici al supermercato. Due arrestate

ORVIETO Nuovo furto in un negozio. I carabinieri hanno arrestato due rumene domiciliate in un campo nomadi di Roma e con vari precedenti, per furto aggravato in concorso in un supermercato. I militari, chiamati dal personale, le hanno sorprese all’esterno dell’esercizio commerciale, trovandole in possesso di alcolici e cosmetici per un valore di oltre 500 euro. Le due donne sono state sono state condotte nelle camere di sicurezza della compagnia, in attesa del rito direttissimo, all’esito del quale gli arresti sono stati convalidati e le due rimesse in libertà. Intanto gli agenti del commissariato hanno intensificato i controlli nella zona del Tamburino dove si sono verificati furti ed effrazioni ai danni di alcune ville, tanto che i residenti si stanno anche organizzando per controllare meglio il territorio nelle ore serali.