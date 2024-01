Furti in casa a Perugia: presi tre ladri

Perugia, 21 gennaio 2024 - Aveva sentito dei rumori in casa ma ha allertato le forze dell'ordine e ha fatto arrestare i ladri. L'intervento congiunto di carabinieri e polizia di Perugia ha portato all'arresto, in flagranza di reato, tre persone di nazionalità albanese, di 20, 24 e 31 anni ritenuti responsabili di avere compiuto un furto in un'abitazione e di ricettazione.

L'operazione è scattata in seguito a una segnalazione al numero unico di emergenza 112 dopo che il proprietario della casa aveva segnalato la presenza dei soggetti. In pochi minuti carabinieri e polizia hanno delimitato l'area e, come riferiscono gli investigatori, hanno fatto irruzione nell'appartamento sorprendendo gli stranieri. Questi, avendo appena forzato la cassaforte con una smerigliatrice, con il sopraggiungere delle forze dell'ordine si erano nascosti all'esterno, accovacciandosi su un balcone.

Carabinieri e polizia hanno anche rinvenuto un borsone che conteneva numerosi attrezzi da scasso. I tre uomini sono stati trovati in possesso sia di monili ritenuti appena trafugati dall'appartamento che di altri oggetti, verosimilmente riconducibili ad altri furti e sui quali sono in corso accertamenti per stabilirne la provenienza. Al termine dell'udienza per direttissima nel tribunale di Perugia gli arresti sono stati convalidati e i tre condannati con pena sospesa, sono quindi tornati in libertà.

Maurizio Costanzo