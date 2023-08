Furti e spaccate, è allarme Cittadini e negozianti chiedono più sicurezza

Due furti con spaccata avvenuti a Montegrillo in questi giorni, prima al supermercato poi al bar limitrofo. Un altro colpo ai danni di un ristorante a Pian di Massiano. Troppo. "Episodi che denotano la difficoltà che da tantissimo tempo stiamo denunciando. Dopo la chiusura della caserma di Ponte d’Oddi, questa zona ha perso un presidio fondamentale", così il consigliere comunale Francesco Zuccherini. "C’è bisogno di aumentare la vigilanza in queste zone, ma anche trovare delle soluzioni alternative. Da tanto tempo – prosegue Zuccherini – chiediamo di sostituire l’ex presidio della caserma, affidando alle forze dell’ordine uno spazio comunale nella zona utilizzabile a turno da Polizia e carabinieri, magari prevedendolo nel patto per la sicurezza che il Comune sottoscrive con la Prefettura. La zona di Montegrillo merita rispetto e attenzione". Ma anche nelle altre parti di Perugia la situazione non è migliore: l’ennesimo raid dei ladri in un supermercato di via Birago ha di nuovo messo in allerta gli abitanti e gli esercenti del quartiere, "che stanno vivendo un momento davvero difficile, per la mancata sicurezza e per i danni subiti ogni volta che questi delinquenti entrano nei negozi per rubare", dicono con grande inquietudine alcuni di loro. Intanto, anche a Pian di Massiano un ristorante è stato oggetto di un’incursione notturna: "i danni alla porta sono maggiori rispetto alla perdita del fondo cassa", scrive il titolare su facebook. Non è il primo episodio di furto che colpisce il locale. Le forze dell’ordine, tra cui la polizia e la Finanza, sono intervenute, e sono in corso indagini per identificare gli autori del colpo. Altri episodi di delinquenza anche a San Sisto: questa volta è il negozio di una parrucchiera ad essere finito nel mirino.