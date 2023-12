Furti, è emergenza continua. Carabiniere fuori servizio sventa colpo in un negozio

Faceva acquisti per casa, fuori dal servizio. Ma, anche senza divisa, il suo intervento si è rivelato determinante. Perché, tra una commissione e l’altra al centro commerciale, il carabiniere della stazione di Ponte San Giovanni è riuscito a fermare una ragazza di 23 anni che stava fuggendo da un negozio dopo essersi impossessata, secondo quanto ricostruita, di merce per una sessantina di euro. Il militare dell’Arma è intervento dopo essere stato attirato dalle grida che di una donna che chiedeva aiuto mentre si era messa all’inseguimento di un’altra donna che stava scappando dopo essere uscita di gran fretta dal negozio di cui è proprietaria la prima. L’immediato intervento del militare, che ha bloccato la fuggitiva, ha permesso di confermare che la ragazza, identificata poi per una 23enne residente a Valfabbrica e con precedenti di polizia, aveva appena rubato nel negozio, ma era stata scoperta. Dopo gli accertamenti negli uffici della stazione dei carabinieri di Ponte San Giovanni, la giovane è stata denunciata in stato di libertà per furto aggravato.

La merce rubata è stata infine restituita alla proprietaria. È l’ennesimo furto commesso in un’attività commerciale, con i supermercati tra i più colpiti da chi si impossessa di genere alimentari e superalcolici in particolare. Non sempre furti dettati dalla necessità, ma dalla possibilità di rivendere sul mercato nero i prodotti di maggior pregio, in una sorta di borsa nera, parallela al commercio ufficiale. Tra i colpi più recenti, in quel caso si è tratto però di una rapina, il colpo messo a segno in una tabaccheria di via Settevalli dove l’autore si è presentato con il volto coperto e un coltello con il quale ha minacciato e colpito la dipendente dell’esercizio commerciale per poi andarsene con il registratore di cassa e 4mila euro di incasso. Furti e rapine sono al centro dell’attività di prevenzione delle forze dell’ordine, fenomeni che continuano a minare la sicurezza quotidiana, che si tratti di colpi in abitazione o nei negozi. Non servono da deterrente, nelle attività commerciali in particolare, personale di vigilanza privato o sistemi antitaccheggio. I tentativi e i colpi riusciti, infatti, si susseguono con una stretta cadenza nonostante spesso e volentieri finiscano per fallire sul nascere.