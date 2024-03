Furti da allarme rosso. Le “spaccate“ notturne terrorizzano il centro

Secondo le forze dell’ordine ci sono le stesse mani nell’assalto continuo che sta interessando i negozi del centro, scatenando paure e polemiche. Nella notte tra venerdì e ieri, il “bollettino“ fa impressione: svaligiato il negozio di telefonia e pc “Genius Lab“ tra piazza Dalmazia e Via Botticelli; preso di mira per la terza volta nel giro di pochi giorni “Ci senti“, in corso Vecchio, altra zona centralissima. E di recente, sempre di notte, ripulito dei soldi lasciati in cassa, il negozio di ortofrutta in zona San Martino, a due passi dal Parco Ciaurro. A “Genius Lab“ il ladro, che ha manomesso all’esterno il sistema di funzionamento della serranda elettronica, è stato anche ripreso dalle telecamere dell’attività. Il bottino è ingente: dopo essersi impossessato del denaro in cassa, circa 800 euro, il bandito ha trafugato telefonini, tablet e apparecchi vari per un valore complessivo che si aggira intorno ai 10mila euro, oltre ai danni provocati a strutture e suppellettili. Per “Ci Senti“ in corso Vecchio si è trattato invece della terza incursione nell’arco di una settimana: è entrato in funzione il sistema d’allarme ma al loro arrivo le forze dell’ordine non hanno trovato nessuno. Tra le ipotesi investigative quella, che è più di un sospetto, che in città si aggiri un ladro, forse aiutato da complici, pronto a tutto pur di appropriarsi dei fondi-cassa dei negozi. Intanto l’allarme sicurezza è sempre più sentito.

Ste.Cin.