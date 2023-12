Furti a raffica nelle auto . Indagato un ventenne

Quella del 5 dicembre scorso era stata una notte particolarmente complicata. Sei le richieste di intervento ricevute dalla sala operativa della questura per segnalare altrettanti furti ai danni di auto in sosta. Tutte razziate una volta rotto uno dei finestrini posteriori. Una delle richieste di intervento, proveniente da strada Lambrelli, arrivava da una donna che, grazie al sistema di rilevamento gps, aveva ritrovato l’auto della ditta del marito rubata la sera prima. Arrivata sul posto, prima di poter riprendere il veicolo, si era accorta che c’erano due uomini intenti a rovistare all’interno dell’abitacolo. Dopo aver capito di essere stati scoperti, si erano dati alla fuga. Dopo aver acquisito tutti gli elementi utili a rintracciare i responsabili e grazie anche alla testimonianza e alla descrizione di un’altra vittima, il personale della squadra mobile aveva iniziato le ricerche dei due uomini. Uno, ritenuto compatibile con le descrizioni, era stato rintracciato in piazza Grimana. E la conferma che potesse essere in qualche modo coinvolto nei furti è arrivata dopo la perquisizione. Nello zaino del fermato, un tunisino 20enne, erano stati trovati un orologio, due computer portatili – di cui uno schermato con della carta stagnola, verosimilmente per evitare la localizzazione tramite gps -, e un paio di occhiali. I controlli hanno permesso di accertare che gli oggetti erano stati rubati proprio la notte del 5 ottobre, in via Cardatura. Il 20enne, già sottoposto all’obbligo di presentazione, è stato fermato come indiziato di delitto. Convalidato il provvedimento, il giovane si trova in carcere. Sono tuttora in corso gli approfondimenti investigativi, coordinati dalla Procura, per rintracciare l’altro autore del reato è verificare il loro coinvolgimento in altri episodi delittuosi.