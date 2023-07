Furti a Perugia, negozio derubato due volte in 5 giorni, commercianti chiedono più controlli

Due furti nel giro di cinque giorni, nella stessa attivtà, con un bottino di mille euro tondi tondi. È successo in piazza IV Novembre. A finire nel mirino dei ladri, a poche ore di distanza è il negozio “La Perugia del cioccolato“. Domenica scorsa erano stati portati via dalla cassa 600 euro, giovedì 400: senza contare i danni. I due “colpi“ sono stati messi a segno in pieno giorno, all’ora di chiusura per il pranzo. In occasione del secondo furto, il ladro ha armeggiato con la porta per diversi minuti: a dirlo le telecamere di sorveglianza. È stata presentata denuncia alle forze dell’ordine. E i commercianti della zona lanciano un appello: "I controlli, come dimostrano questi fatti, sono necessari anche in pieno giorno".