Furti in casa, è ancora allarme. Eplode la rabbia dei residenti: "Non riusciamo più a dormire"

Assisi, 24 novembre 2024 – «In questa città, specie in alcune zone, non si dorme affatto tranquilli". E’ l’amara considerazione di chi, in questi giorni, ha subito un colpo ladresco in casa martedì scorso, l’ennesimo che ha interessato Assisi nel più recente periodo (il terzo), Santa Maria degli Angeli (tre appartamenti di uno stesso condominio presi di mira la scorsa settimana) e anche Bastia Umbra.

Ad Assisi è stata presa di mira un’abitazione della zona nuova della città, nei pressi del campo sportivo, a poche decine di mira dalle case prese di mira nei giorni scorsi. I malviventi hanno operato, con ogni probabilità, fra le 19 e le 20. Hanno forzato una porta, forse con un piede di porco e, una volta all’interno hanno cercato oggetti di valore da portare via.

Per un bottino che risulta composto da oggetti d’oro e altro ancora dal forte valore anche affettivo. I ladri, rispetto ad altri casi, hanno preso la roba, ma non hanno messo a soqquadro come accade spesso. Al rientro il proprietario si è reso conto che qualcosa non andava e, a un controllo più approfondito, è emerso che alcuni oggetti e monili erano stati portati via. A quel punto non gli è rimasto che rivolgersi alla Polizia di Stato di Assisi per denunciare l’accaduto.

"Mi domando se i responsabili della sicurezza della mia città, giudici e politicanti garantisti in primis, vadano a dormire soddisfatti e sereni, sapendo che i cittadini vivono con la sicurezza che l’evento ‘furto in abitazione’ sia ineluttabile - la constatazione del derubato -: la questione finisce per essere non ‘se subirò un furto in casa, ma quando avverrà". Il nucleo di abitazioni era già stato preso di mira a marzo. Si trova non lontano dalle case ‘visitate’dai ladri nei giorni scorsi, entrambe violate nel pomeriggio, approfittando della assenza dei proprietari.

M.B.