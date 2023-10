Furiosa lite al Pronto soccorso. Donna cade dopo uno spintone. Operata alla testa, è grave

Prima il diverbio in sala d’aspetto, forse legato a qualche parola fuori posto. Poi la lite degenerata in un violento spintone che ha fatto scattare l’emergenza sia sotto l’aspetto dell’ordine pubblico che sotto il profilo sanitario. Una donna ucraina di 58 anni è stata infatti operata d’urgenza ed è ricoverata in prognosi riservata al Santa Maria della Misericordia di Perugia in seguito alla lite con una donna italiana avvenuta nel Pronto soccorso dell’ospedale.

La straniera è in condizioni serie, ma non in pericolo di vita, mentre l’altra donna è stata immediatamente identificata. Sulla vicenda indagano i Carabinieri, che hanno già sentito i testimoni presenti in quel momento nel Pronto soccorso dell’ospedale perugino e hanno inviato un’informativa alla Procura.

Tutto è iniziato quando le due donne hanno cominciato a litigare nella sala d’aspetto. Entrambe, secondo quanto ricostruito, erano in forte stato di alterazione, tanto che l’ucraina – quando è stata soccorsa dal 118 – aveva un tasso alcolemico a 5, mentre l’altra sarebbe arrivata al Pronto soccorso in cerca di metadone. A quanto risulta, per ottenere la dose, avrebbe anche litigato con il personale sanitario in servizio. E comunque all’improvviso è scoppiata la lite tra le due. Dopo il violento spintone l’ucraina è caduta a terra battendo la testa. Subito soccorsa dal 118 è stata portata d’urgenza in sala operatoria e sottoposta a intervento chirurgico. Ora è ricoverata sotto osservazione. Le sue condizioni, come detto, sono gravi vista anche la delicatezza dell’operazione alla quale è stata sottoposta. Ma la straniera non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.