Furgone tampona mezzo dell’Anas, due feriti

Sul posto l'ambulanza del 118

Perugia, 15 febbraio 2023 – Sulla strada statale 318 di Valfabbrica il traffico in direzione Ancona è rimasto bloccato stamani al chilometro 39, tra Branca e Fossato di Vico (Perugia) a causa di un incidente.

Per cause in corso di accertamento un furgone ha tamponato un mezzo Anas. Due persone sono rimaste ferite. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.

La circolazione sulla SS318 è stata ripristinata poco dopo le 13.