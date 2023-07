FuoriPost, la settima arte a Perugia Marco Bellocchio apre il festival

Parte fortissimo, con un maestro indiscusso della settima arte, l’edizione 2023 di “FuoriPost“, il festival di cinema ideato e finanziato dal PostModernissimo che da questo lunedì 17 fino a giovedì 27 luglio porterà in piazzetta Montessori i protagonisti più interessanti della stagione appena conclusa con incontri e proiezioni a ingresso libero. Lunedì alle 21.30 sarà infatti ospite a Perugia Marco Bellocchio per presentare al pubblico il suo ultimo, bellissimo film “Rapito“, in concorso al Festival di Cannes e premiato con il Nastro d’argento e il Globo d’Oro. Il regista, Palma d’Oro alla carriera a Cannes e Leone d’Oro alla carriera alla Mostra di Venezia, sarà al FuoriPost insieme al produttore Simone Gattoni e sarà il primo protagonista di “otto incontri d’autore” che animeranno la Piazzetta Montessori nel quartiere di Via della Viola.

"Da quando abbiamo riaperto il Modernissimo, quasi ogni estate ci siamo spostati all’esterno – spiegano i direttori artistici del festival –. Abbiamo cominciato sulle scalette, per poi approdare in piazzetta del Carmine, oggi piazza Maria Montessori, risistemata e diventata punto di incontro e di ritrovo".

Dopo l’evento con Bellocchio, FuoriPost prosegue martedì, sempre alle 21.30 con il regista Giacomo Abruzzese, che accompagnerà il suo “Disco Boy“, unico film italiano in concorso all’ultimo Festival di Berlino. Dal Torino Film Festival arriva Mirko Locatelli che mercoledì 19 presenterà in Piazza Montessori, “La memoria del Mondo“ mentre giovedì 20 verrà dato spazio agli autori emergenti con un incontro che vedrà protagonista Davide Marchesi e il suo film “America non c’è“.

La rassegna riprende lunedì 24 con Noah Karavan, figlia del celebre artista di arte contemporanea Dani Karavan, che presenterà “High Maintenance“, film dedicato all’opera e alla vita del padre. Martedì 25 sarà ospite Andrea Scarcella con il film indipendente “Roma illegale“ e per mercoledì 26 sono attesi Tizza Covi e Rainer Frimmel che porteranno a Perugia il film “Vera“, dedicato a Vera Gemma, figlia dell’attore Giuliano. Chiude la rassegna, giovedì 27, “Tomica“, il film di Andrea Frenguelli dedicato ai Monti Sibillini coprodotto dal Cai di Perugia e dal PostModernissimo. "L’idea – spiegano gli organizzatori – è non tanto di proiettare film e invitare registi, quanto di aprirci alla comunità, interpretarne le esigenze e riscoprire spazi per rimetterli a disposizione della città".

S.C.