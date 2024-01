Fuoco nell’appartamento. Tre intossicati in ospedale. S’indaga sulle cause

Tre persone intossicate dal fumo. L’appartamento che ha riportato gravi danni per colpa del fuoco. È il bilancio dell’incendio che si è sviluppato ieri mattina in un’abitazione al quinto piano di una palazzina a Spoleto, in via Lorenzo Betti. La chiamata con la richiesta di intervento alla centrale dei vigili del fuoco è arrivata intorno alle 7.45. I vigili sono arrivati in forze: due squadre da Spoleto e Foligno e l’autoscala dal comando di Perugia.

Gli operatori del 118 hanno prestato soccorso ai tre occupanti dell’appartamento: si tratta di due persone anziane, moglie e marito, e del loro nipote, un uomo di una quarantina d’anni. Quando sono stati soccorsi i tre erano coscienti, seppur intossicati dal denso fumo che aveva invaso l’abitazione. L’ambulanza ha provveduto a condurli all’ospedale “San Matteo degli Infermi“ dove i medici li hanno sottoposti a tutti gli accertamenti e le cure del caso. Le loro condizioni, per fortuna, non sarebbero gravi e non sarebbero in pericolo di vita.

Le fiamme hanno interessato l’intera abitazione che, stando a una prima valutazione, avrebbe riportato danni piùuttosto seri. Sono intervenuti anche i carabinieri della Stazione di Spoleto che, con i vigili del fuoco, sono già al lavoro per ricostruire quali sia stato l’innesco dell’incendio. Al momento, infatti, non è ancora chiaro da dove l’incendio abbia avuto origine.