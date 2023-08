Fuoco incrociato" sul prefetto Bruno, Sindaco Bandecchi si difende"

“Fuoco incrociato“ sul prefetto Giovanni Bruno per la questione della presunta incompatibilità del sindaco Stefano Bandecchi, evidenziata dal parere del Ministero dell’Interno che lo stesso prefetto aveva richiesto. Se le opposizioni di sinistra e destra hanno iniziato il “pressing“ sul dottor Bruno affinché sia lui a prendere le determinazioni del caso, anche il sindaco si è rivolto al prefetto con una lettera diffusa via social dallo stesso primo cittadino. Nella missiva Bandecchi sottolinea come non sussistano cause d’incompatibilità, ricordando l’avvenuta cessione della Ternana da parte di Unicusano e quindi l’insussistente conflitto d’interessi sull’utilizzo dello stadio. Riguardo al progetto stadio-clinica, "è intenzione dell’amministrazione – scrive Bandecchi al prefetto Bruno –, nel momento in cui la Ternana non volesse costruire, emettere un bando a tal proposito". "Qualora la gara dovesse andare deserta – aggiunge il sindaco – i 95 più 14 posti letto della clinica tornerebbero nella disponibilità della sanità regionale". Il sindaco ricorda ancora al prefetto che in ogni caso la legge gli attribuirebbe "dieci giorni di tempo per eliminare le cause di incompatibilità se legalmente e legittimamente contestate".