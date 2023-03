Fuoco in un appartamento Gravissimo un anziano ustionato e intossicato

Dopo aver cercato di spegnere l’incendio si è rifugiato in bagno per sfuggire alle fiamme e al fumo che avevano letteralmente invaso il suo appartamento, in un palazzo nobile tra piazza Sanzio e via Mario Angeloni. Qui lo hanno trovato e tratto in salvo i vigili del fuoco di Città di Castello intervenuti ieri, nel pomeriggio, all’ultimo piano della palazzina signorile dove l’anziano, 80 anni, era da solo. Le sue condizioni sono gravissime: è stato subito trasportato in prognosi riservata all’ospedale tifernate a seguito delle ustioni su diverse parti del corpo e intossicazione da fumo.

Nel tardo pomeriggio di ieri è stato disposto il trasferimento dell’uomo al centro iperbarico dell’ospedale di Ravenna. L’ottantenne probabilmente nel disperato tentativo di domare le fiamme prima di rifugiarsi nel bagno, si è procurato estese lesioni e si è intossicato con le esalazioni. L’allarme è scattato verso le ore 15 quando alcuni residenti hanno visto una colonna di fumo nero uscire dalle finestre e un forte odore di bruciato. Immediato l’arrivo dei vigili del fuoco di Città di Castello, insieme al 118 e agli agenti di polizia per i rilievi del caso. Le fiamme all’arrivo delle forze dell’ordine avevano già distrutto mobili, suppellettili così come le pareti completamente annerite. Sono in corso le indagini per stabilire cosa abbia provocato l’incendio che potrebbe essere partito dalla sala o dalla camera da letto, forse anche a seguito di un corto circuito. L’appartamento è stato dichiarato inagibile.