Funerali di Jacopo Baldi, l’omaggio degli amici: “L’ultimo saluto con il rombo delle moto”

Città di Castello (Perugia), 19 luglio 2023 – L’ultimo saluto a Jacopo sarà col suono che più gli piaceva, quello delle moto. Per volere dei tanti amici e in accordo con la famiglia, i funerali di Jacopo Baldi, 22 anni, il ragazzo di Città di Castello morto sabato scorso nell’incidente lungo la strada verso Fano, si svolgeranno in mezzo a tante moto, la sua grande passione. A chiamare a raccolta i motociclisti sono gli amici di Jacopo che via social hanno diramato un appello in vista della cerimonia funebre fissata per sabato mattina (22 luglio) alle ore 10 nella chiesa di Santa Maria a Selci.

“Chiediamo a chi vorrà di presentarsi con le moto per fargli sentire il suo suono preferito. Occorre presentarsi con le moto, di qualunque tipo, fuori della chiesa per salutarlo un’ultima volta, col ‘rombo dei motori’. Non importa la conoscenza, importa il gesto che Jacopo apprezzerà, perché era un ragazzo biker come tutti noi", scrivono dal gruppo motociclisti crew Valtiberina.

La salma del giovane verrà messa nelle prossime ore a disposizione della famiglia dopo che ieri, a Urbino, si è svolta l’autopsia predisposta nell’ambito delle indagini portate avanti dai carabinieri. Autopsia che dovrà escludere anche l’ipotesi di un eventuale malore che possa aver provocato la caduta dalla moto e il conseguente impatto mortale con il cemento a bordo carreggiata in località Sassorotto, verso il Piobbico.

Intanto, in tutto l’Altotevere sono giorni tristi. "Piangiamo la tragica perdita di un caro collega e amico. È difficile trovare le parole giuste per esprimere il dolore e incredulità che proviamo in questo momento. Jacopo è stato un dedito membro della nostra squadra. Oltre a essere un dipendente eccezionale, era davvero una persona meravigliosa. Il suo sorriso caldo, il suo cuore gentile erano una gioia per tutti noi. I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno alla sua famiglia". E’ il messaggio scritto dai colleghi dell’azienda Cmc di Città di Castello in memoria del giovane tifernate che ha perso la vita nel tragico incidente in moto. Parole di cordoglio e ricordo anche da parte dell’istituto professionale Patrizi Baldelli Cavallotti, la scuola dove si era diplomato. La dirigente Marta Boriosi lo ricorda come "un ragazzo ancora affezionato alla scuola e ai professori, tant’è che tornava spesso a trovarci. Fra i tanti ragazzi che cerchiamo di preparare alla vita non si può accettare di consegnarne nessuno alla fine. Il nostro abbraccio più forte in queste ore va alla sua famiglia".