Funerali Ivan Loisin: il cordoglio degli amici a Foligno

Si terrà domani il funerale di Ivan Loisin, l’atleta 36enne morto il 16 agosto a Forte dei Marmi in un incidente stradale. Le esequie saranno celebrate lunedì alle 15 nella chiesa di San Marco, a Sant’Eraclio. Poi il corpo di Ivan verrà tumulato presso il cimitero di Foligno. Ivan Loisin era un atleta professionista, esperto e appassionato di arti marziali. A Foligno frequentava l’Accademia "Mixed Martial Arts", tanto che i ragazzi della palestra hanno promosso una raccolta fondi per supportare le spese del ritorno della salma e del funerale. È stata attivata una carta prepagata dove sono state raccolte le donazioni. Tutti i dettagli delle partecipazioni saranno sempre a disposizione per riscontro presso l’Accademia Foligno ASD. Ivan si trovava in Versilia per lavorare come bodyguard per la stagione estiva. Da quello che è stato possibile ricostruire, nella notte tra il 15 e il 16 agosto stava tornando a casa dopo il lavoro a bordo del suo scooterone ma sarebbe stato travolto da un’auto guidata da una ragazza. Per lui, nonostante i soccorsi tempestivi, non ci sarebbe stato nulla da fare. Vani i tentativi di rianimarlo. L’incidente è avvenuto sulla via Emilia, nella rampa discendente il cavalcavia di Vittoria Apuana, lato Seravezza. Ivan stava scendendo il cavalcavia in direzione mare – monti ed è finito contro la Kia Picanto. Da stabilire ora la dinamica dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i mezzi della Misericordia di Forte dei Marmi e l’automedica nord.

Alessandro Orfei