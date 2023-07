Fulmine causa incendio in un stalla, animali salvati dai vigili del fuoco Ieri un incendio ha interessato un capannone adibito a rimessa agricola ed a ricovero per animali a Santa Cristina. I vigili del fuoco hanno salvato venticinque animali, ma purtroppo otto non ce l'hanno fatta. La squadra eugubina dei vigili del fuoco è rimasta a lungo sul posto per mettere in sicurezza il sito.