Fughe rocambolesche per eludere i controlli

ORVIETO – Ha tentato di sottrarsi ad un controllo stradale da parte dei carabinieri dando vita ad una fuga che si è protratta per alcuni chilometri prima di speronare due auto dei militari ed essere finalmente bloccato e denunciato. Protagonista della rocambolesca mattinata un automobilista che prima ha pensato bene di non fermarsi all’alt di una pattuglia e poi è fuggito guidando a tutta velocità da Porano fino ad Orvieto. Una seconda pattuglia è sopraggiunta per cercare di sbarrargli la strada. Un militare è sceso dall’auto per chiedere i documenti all’uomo che però non si è fermato ed ha anzi rischiato di investirlo se il carabiniere non avesse avuto la prontezza di saltare al di là del guard rail. Subito dopo il veicolo in fuga, non potendo proseguire, ha tentato una retromarcia, andando ad urtare contro la parte anteriore della vettura dell’Arma che si era posizionata alle sue spalle. A questo punto i militari lo hanno fermato e portato in caserma dove è stato denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, nonché per il danneggiamento di una vettura di servizio. I carabinieri hanno successivamente intercettato un’auto che era stata segnalata come utilizzata da ladri che avevano compiuto furti in appartamenti. Anche in questo caso, quando un carabiniere si è avvicinato al conducente, questo è partito a tutta velocità e, dopo alcune manovre pericolose all’interno del centro abitato di Orvieto, ha forzato l’ingresso dell’autostrada. In tale frangente, mentre la pattuglia proseguiva l’inseguimento, la centrale operativa ha avvisato la polizia stradale. Messi alle stette, i ladri hanno lasciato precipitosamente il veicolo dandosi alla fuga per i terreni limitrofi. Nel veicolo c’erano numerosi attrezzi atti allo scasso.