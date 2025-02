Fugge dalla comunità. Torna in cella

SPOLETO - Fugge dalla comunità, torna in carcere un 37enne condannato per stalking. Gli agenti del commissariato hanno dato esecuzione a un decreto del magistrato di sorveglianza di sospensione dell’affidamento in prova al servizio sociale e conseguente ordine di carcerazione, nei confronti di un uomo di 37 anni. Già raggiunto da una condanna per il reato di atti persecutori, era stato sottoposto alla misura alternativa da scontare in una comunità terapeutica di Spoleto. Il 37enne si è allontanato dalla struttura facendo ritorno dopo alcuni giorni, contravvenendo, così, alle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria e rendendo, di fatto, incompatibile la propria condotta con la prosecuzione della misura. Gli agenti del commissariato quindi hanno provveduto a notificare il provvedimento all’uomo e, dopo averlo tratto in arresto, ad accompagnarlo nella casa circondariale di Spoleto.