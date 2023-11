Fugge a piedi dopo l’incidente. Niente patente né assicurazione. Denunce e multa da 6mila euro

Ha tamponato un’auto e poi è scappato a piedi. Una fuga che, però, è durata poco perché, nei pressi dell’incidente, c’era un carabiniere fuori servizio che lo ha inseguito e presto fermato. Una volta identificato, il motivo per il quale l’autumobilista fosse scappato è ben presto stato chiaro. Non erano tanto le conseguenze dell’impatto a dare pensiero al conducente dell’auto che aveva provocato l’incidente: l’uomo aveva provato ad andarsene perché non aveva mai preso la patente e la sua auto non era assicurata. Mancava anche la carta di circolazione. Il “conto“ che gli hanno presentato i carabinieri, alla fine degli accertamenti, è stato decisamente salato: 5.100 euro per aver guidato senza patente, 866 euro per la mancata assicurazione, 42 per la carta di circolazione e pure 167 euro per la mancata precedenza. Per un totale di oltre 6mila euro. L’automobile è stata, ovviamente, sequestrata. L’incidente si è verificato a Cerreto d’Esi, in provincia di Ancona. Al volante, un ventenne indiano residente in Umbria. Nello scontro, è rimasta ferita una donna anziana che viaggiava nella vettura con cui il 20enne aveva avuto l’incidente, illeso il conducente, soccorsi comunque dal personale del 118, avvisato non dall’automobilista indiano che, nel frattempo, aveva cercato di allontanarsi, incurante anche delle conseguenze che poteva aver causato. La sua imprudenza e il tentativo di fuga gli sono costati anche tre denunce: per lesioni personali stradali gravi, fuga a seguito di incidente stradale con feriti, e omissione di soccorso.