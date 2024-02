"Fuga dei dipendenti comunali, il sindaco smentisce l’assessore"

"Novanta dipendenti comunali hanno presentato dimissioni volontarie in 3 anni e hanno evidenziato una situazione che necessita di soluzioni ormai non più procrastinabili. Non saper dare risposte concrete a questa crisi, infatti, vuol dire far perdere competitività alla città a scapito di tutti i cittadini, perché con poco personale rischiamo di compromettere la qualità dei nostri servizi". E’ quanto ribadisce il capogruppo dei Cinquestelle, Francesca Tizi, che ricorda come l"’assessore al personale, Luca Merli disse che non vi è alcun malessere tra i dipendenti e che le dimissioni provengono solo dai neo assunti che, risultati vincitori o idonei a un altro concorso pubblico, scelgono di lavorare per un ente migliore, mentre per il sindaco, “carriera e condizioni di lavoro migliori sono decisive quanto uno stipendio migliore”. Alla luce di questa consapevolezza, mi chiedo quali azioni metterà in campo l’amministrazione per trattenere talenti e rendere Perugia attraente".