Frontale tra due auto Donna in prognosi riservata

E’ in prognosi riservata una donna di 38 anni rimasta ferita in un un incidente stradale che si è verificato alle 10 circa di ieri mattina in via Umbra, tra San Giustino e la frazione di Selci Lama. Un’altra donna coinvolta è stata ricoverata con un politrauma all’ospedale di Città di Castello in condizioni serie.

E’ il bilancio del terribile scontro frontale di ieri che ha coinvolto due utilitarie, una Picanto e una Ford Fiesta. Per cause ancora in corso di accertamento le due vetture si sono scontrate frontalmente e sono andate praticamente distrutte. Ferite una 38enne di origine rumena, ma da anni residente in zona, e una donna di 47 anni di Città di Castello: entrambe erano al volante delle rispettive utilitarie. Immediato l’allarme e l’intervento delle forze dell’ordine con un dispiegamento di uomini e mezzi. Una delle due donne, in condizioni più gravi, era rimasta bloccata nell’abitacolo ed è stata estratta dalle lamiere dell’auto dai vigili del fuoco.

Sul posto i carabinieri e gli agenti della polizia locale di San Giustino. I mezzi del 118 hanno soccorso le due conducenti e le hanno trasportate all’ospedale per gli accertamenti del caso; la più giovane è stata poi trasferita al Santa Maria delle Misericordia di Perugia in condizioni che già ai primi soccorritori sono apparse immediatamente molto serie. Disagi al traffico per la durata dei soccorsi. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica ed eventuali responsabilità.