Frenata sul Metrobus. Lavori rinviati di sei mesi

Slitta di alcuni mesi l’inizio dei lavori del Metrobus, il sistema di trasporto pubblico elettrico con maxi autobus da 18 metri che collegherà Castel del Piano a Fontivegge a partire dal 2025. La Giunta comunale, infatti, ha approvato nell’ultima seduta il progetto definitivo dell’opera che servirà i principali quartieri del quadrante sud-ovest di Perugia, l’area produttiva di Sant’Andrea delle Fratte e il Polo Ospedaliero e Universitario di Santa Maria della Misericordia, collegandoli alla stazione ferroviaria e, tramite il minimetrò al centro storico. Rispetto a quanto annunciato in sede di presentazione, lo scorso luglio, i cantieri apriranno con 5 o 6 mesi di ritardo: in quella occasione si parlò infatti del via ad ottobre, poi a novembre e ora all’inizio della primavera. L’amministrazione comunale deve infatti mettere a punto alcuni aspetti significativi del progetto esecutivo e questo richiederà dunque più tempo. D’altra parte in opere di questa portata (oltre 110 milioni di euro) è plausibile che possano esserci degli allungamenti. Comunque vada, dato che si tratta di un sistema di trasporto finanziato con il Pnrr, i tempi sono contingentati: i termini di consegna imposti dal finanziamento, vedono il 30 settembre 2024 come ultima data e la sua entrata in funzione nel 2025. Il Metrobus a fine 2021 fu ammesso a finanziamento per un importo di 86.7 milioni, ma a seguito degli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, ha visto quadro economico subire un incremento pari a 19,4 milioni che verranno erogate dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per un costo complessivo del progetto 111,2 milioni che comprendono anche l’acquisto dei 13 mezzi da poco effettuato.