Frecce Tricolori, è il clou Tutto pronto all’aeroporto Regole e orari per l’accesso

Tutti col naso all’insù, nell’attesa di assistere allo spettacolo delle Frecce tricolori. Dopo il maltempo, la giornata di oggi non dovrebbe portare sorprese e quindi tutto il programma è confermato nei minimi dettagli. L’accesso del pubblico all’aeroporto sarà possibile dalle 12.30 e avverrà su due varchi: un primo varco pedonale, coincidente con l’ingresso dell’aeroporto ed un secondo varco di accesso a circa 300 metri dall’ingresso pedonale, al termine di via Cagliari riservato alle auto che potranno sostare nelle aree di parcheggio delimitate all’interno dell’aerostazione con una capienza massima di 780 posti, di cui una parte riservata ai veicoli in uso ai soggetti con ridotta capacità di deambulazione, fino ad esaurimento posti. Sulle intersezioni interessate e nelle aree di sosta individuate, saranno presenti agenti di polizia municipale e volontari della protezione civile che daranno specifiche informazioni e indicazioni che i visitatori dovranno seguire. Lungo la via Cagliari verranno effettuati i controlli. Al completamento dei posti auto disponibili all’interno dell’aeroporto, verranno attivati, in previsione della rilevante affluenza di spettatori, in sequenza i parcheggi nelle vie e località evidenziate nelle cartine: Via Parma - Via dei Portoni - Lungo strada Teverone - Via Casavecchie. La manifestazione avrà inizio alle 15. All’interno dell’aeroporto è vietato introdurre: contenitori di vetro, animali domestici, droni, racchette da passeggio, cavalletti per macchine fotografiche, biciclette e monopattini, caschi, sostanze infiammabili.