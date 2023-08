“Frecce“, città mobilitata Saranno due giorni di grandissima festa

di Alessandro Orfei

Mobilitazione per il ritorno delle Frecce Tricolori. La città della Quintana è infatti la tappa umbra dei festeggiamenti per i 100 anni dell’Aeronautica e sarà un compleanno in grande stile, con l’esibizione della Pattuglia acrobatica. Mostre, esperienze e lo spettacolo nei cieli saranno i principali attrattori. Domani le prove, poi domenica l’esibizione vera e propria, dalle 16 alle 18.30, con la partecipazione dei velivoli di tutte le forze dell’ordine. Nell’Aeroporto di Foligno il pubblico potrà accedere dalle 12.30. Sono disponibili 780 posti auto, di cui una parte riservata per i disabili. Saranno presenti agenti di polizia municipale e volontari della protezione civile che daranno specifiche informazioni e indicazioni che i visitatori dovranno seguire. Non si potrà accedere alle zone sterrate e ai fondi ove vige il divieto di ingresso con apposita segnaletica in quanto in caso di assembramenti vietati in questi luoghi potrà essere sospesa la manifestazione di volo. Importanti le modifiche alla viabilità. Novità per via Cagliari (senso unico in direzione via Tamburini, uscita via Santocchia e divieto di sosta) via Intermezzi (senso unico in direzione via Napoli), via Parma (senso unico in direzione via Bologna), via Bologna (senso unico con direzione via Sterpete), via Sterpete (senso unico in direzione via Casevecchie), via Casevecchie (senso unico con direzione strada Teverone), via Portoni e la strada lungo Teverone. Stamattina all’aeroporto di Perugia presentazione con la presidente Tesei.