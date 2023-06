Frazioni senza metano Agevolazioni con lo Spid

La Terza commissione consiliare del Comune ha espresso parere favorevole all’unanimità sulla proposta per il Consiglio comunale riguardante l’individuazione delle frazioni del territorio comunale non metanizzate e attivazione del servizio comunale per le agevolazioni fiscali sull’uso del gpl e del gasolio per riscaldamento anno 2022. I cittadini non serviti dalla rete del gas metano hanno dunque diritto alle agevolazioni fiscali per la fornitura di Gpl o di gasolio da riscaldamento. Per ottenerle è necessario richiedere il certificato attestante la posizione dell’edificio all’interno della porzione edificata di territorio riconosciuta non metanizzata e al di fuori del centro abitato dove ha sede la casa comunale. Ai fini del riconoscimento dei benefici in riferimento all’anno corrente, è infatti necessario individuare con delibera del Consiglio comunale le frazioni non metanizzate in base alla normativa di riferimento. A breve sarà attivato un nuovo servizio, che consentirà di accedere con Spid al nuovo portale, disponibile sul sito istituzionale, dedicato al rilascio dell’attestazione di area non metanizzata, che sarà immediatamente rilasciata.