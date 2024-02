Frazione di San Sabino. Nuovo incidente tra auto

SPOLETO - Ennesimo incidente stradale nella frazione di San Sabino con intervento dei vigili urbani. A essere coinvolte nello scontro, venerdì in tarda serata, due auto. Nessuna delle persone coinvolte ha riportato gravi conseguenze. Il luogo dello scontro è sempre lo stesso, ovvero l’incrocio tra via Allen Ginsberg, la strada che conduce alla frazione Crociferro, e quella che permette di raggiungere la chiesa parrocchiale di San Sabino. L’ennesimo schianto in un tratto di strada dove è in vigore il limite di 50 km orari. Molto spesso però nonostante la presenza, lungo la strada principale, degli speed check le auto sul lungo rettilineo superano il limite di velocità e gli incidenti sono causati anche dalla scarsa visibilità per gli automobilisti che da via Ginsberg si immettono senza dare la precedenza. Una situazione di pericolo segnalata più volte. A nulla è valsa l’installazione degli specchi parabolici in prossimità dell’incrocio. Venerdì sera gli agenti della polizia locale oltre ad effettuare tutti i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro hanno anche provveduto a regolare il traffico, inevitabilmente rallentato. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Spoleto.