Fratelli d’Italia si divide sulle elezioni. Prisco: "Niente fughe in avanti"

Fratelli d’Italia si divide sulle elezioni comunali. La decisione dei vertici locali del partito di rompere con il sindaco Roberta Tardani per sostenere la candidatura civica di Roberta Palazzetti non ha trovato d’accordo il coordinatore regionale del partito Emanuele Prisco che invece ribadisce come la decisione non sia stata ancora presa. "Il nostro statuto è chiaro e indica nel coordinamento provinciale di Terni l’organo deputato ad delineare la linea politica per i Comuni al voto nella provincia e non a quelli comunali e in un partito come è noto ci sono le regole che vanno rispettate - dice Prisco - abbiamo un rapporto di serenità ed unità con gli alleati tanto a livello nazionale che in Umbria e le candidature per le prossime elezioni comunali saranno quindi decise all’interno del centrodestra e in maniera unitaria. Intanto mi sento di augurare al sindaco Tardani e alla sua amministrazione di completare con tranquillità il proprio mandato nell’interesse dei propri cittadini come ha fatto fino ad ora e così come stanno facendo gli altri amministratori del centrodestra in Umbria. Fratelli d’Italia fa parte del centrodestra che sostiene l’Amministrazione guidata dalla sindaca Tardani. Il resto sono fughe in avanti".

Netta e di segno opposto la posizione del capogruppo di FdI in Comune, Umberto Garbini:"Rimaniamo fermamente al fianco di Roberta Palazzetti che siamo sicuri sarà il prossimo sindaco della nostra amata Orvieto-capisco che ognuno di noi ha un prezzo, ma Fratelli d’Italia a on è in vendita per accontentare appetiti personali in vista delle prossime elezioni regionali. Siamo uomini liberi e lo saremo in qualsiasi circostanza".