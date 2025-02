Fratelli d’Italia a congresso. Riconferma per Fortunati

TODI – Partecipazione ed entusiasmo hanno caratterizzato il primo Congresso comunale di Fratelli d’Italia, un appuntamento che ha segnato una tappa fondamentale per il radicamento del partito in città. Un momento di confronto politico e di condivisione di idee, che ha visto la riconferma di Giovanna Fortunati nel ruolo di coordinatore comunale, a testimonianza della fiducia che il partito ripone nella sua guida. I lavori del congresso sono stati condotti dal coordinatore provinciale Alessandro Moio, ma sono intervenuti anche il senatore Franco Zaffini e il neo consigliere regionale Matteo Giambartolomei. Non ha potuto essere presente, ma ha fatto giungere il suo appoggio e la sua vicinanza, anche il sottosegretario al Ministero dell’Interno, Emanuele Prisco, che ha confermato il sostegno delle istituzioni nazionali al lavoro politico che il partito sta portando avanti sul territorio. Nel corso del congresso è stato eletto il nuovo coordinamento comunale (Claudio Ranchicchio, Giorgio Tenneroni, Luca Perugini, Cristina Cruciani, Nazzareno Menghini e Tommaso Granieri) e sono state delineate le linee programmatiche che guideranno l’azione politica nei prossimi anni, ponendo l’accento su alcuni temi strategici per il futuro di Todi: radicamento territoriale e partecipazione attiva; costruzione di un progetto amministrativo per il 2027; crescita della classe dirigente e attenzione ai giovani. Chiaro l’obiettivo: prepararsi alle prossime elezioni amministrative: "lavoreremo con determinazione – ha detto Giovanna Fortunati - per costruire una proposta politica capace di garantire stabilità e sviluppo alla nostra città".

S.F.