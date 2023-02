Franco Venanti racconta il mistero della vita a Palazzo Gallenga

"La vita: il grande mistero“ è il titolo dell’incontro con l’artista Franco Venanti in programma oggi alle 17.30 nell’Aula Magna dell’Università per Stranieri, a Palazzo Gallenga. Introduce Francesco Castellini, musiche di Stefano Ragni. Pittore amato e celebrato a livello nazionale, con una carriera artistica e culturale lunga settanta anni, Venanti vanta anche un’intensa attività come scrittore e per l’occasione oggi parlerà anche dei suoi ultimi lavori, brevi scritti, "idilli composti in una prosa asciutta e rapida, spesso folgorante – scrive Donato Loscalzo nella prefazione – . Abbozzati in pochi tratti, i personaggi si stagliano con una potenza che talvolta diventa prepotenza. Ogni suo racconto si presenta quasi come una riflessione sulla vita, sui suoi misteri, sull’insinuarsi del desiderio, per esempio, e sulle implicazioni della sua presa di coscienza. Dalla lettura si esce carichi di quell’umanità debordante che solo un artista completo ci sa donare, aprendo le porte del suo mondo interiore sempre in espansione, nelle sue dinamiche spesso tormentate".