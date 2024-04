Franco e Luciana Chianelli ospiti del circolo Acli

FOSSATO DI VICO – Viene presentato oggi, alle 17,30, nei locali del circolo Acli di Osteria del Gatto, il libro "Il coraggio di chi ha perso", alla presenza dei coniugi Franco e Luciana Chianelli. L’opera è "una raccolta di esperienze di vita, che testimoniano il cammino straordinario" che ha portato alla nascita del comitato "Daniele Chianelli". La famiglia Chianelli, infatti, ha vissuto la drammatica esperienza della morte del figlioletto Daniele a causa di una leucemia. I genitori hanno trovato nel grande dolore lo spazio per il coraggio, per rialzarsi, ripartire e lottare, per alimentare la speranza di chi soffre per la malattia. In pochi anni il comitato "Daniele Chianelli" è divenuto un punto di riferimento per i malati, in particolare bambini, che soffrono e lottano per la vita; sono state realizzate attività di supporto alla struttura sanitaria pubblica, con assistenza sociale e psicologica dei pazienti bambini ed adulti ricoverati nel reparto di ematologia e onco-ematologia pediatrica dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. In quest’ottica è nato il residence di 50 unità abitative, 20 delle quali inaugurate di recente, dove malati e loro familiari possono trovare l’umanità ed il calore di una grande famiglia unita da un grande sentimento di speranza e di condivisione. L’incontro, organizzato dal circolo Acli "Ora et labora" in tandem coi circoli del territorio, si apre con i saluti istituzionali del sindaco di Fossato di Vico Monia Ferracchiato e viene condotto dal professor Sante Pirrami, già presidente del circolo.

Alberto Cecconi