Francesco Renga sabato al PalaTerni

TERNI Francesco Renga arriva a Terni con il tour Angelo venti, per celebrare i vent’anni di Angelo, la canzone che lo ha consacrato tra le voci più autentiche e importanti della musica italiana. Appuntamento sabato alle 21.30 al PalaTerni, nell’ambito del Tributo d’Autore promosso dalle associazioni Città Futura e Argoo, con Michele Rossi e Amelia Milardi.

"La scelta di Terni come tappa del tour non è casuale – così gli organizzatori del concerto di Renga – . Il PalaTerni, nuova grande casa degli eventi, si conferma protagonista della vita culturale e musicale della città, pronta a ospitare artisti di livello nazionale e a offrire al pubblico esperienze indimenticabili. Portare Francesco Renga a Terni significa mesi di lavoro, coordinamento tecnico, logistica, sicurezza e attenzione a ogni dettaglio scenografico. Ogni sforzo diventa una promessa mantenuta: regalare alla città un concerto di altissimo livello, fatto di emozioni autentiche.

La musica unisce, avvicina e rende tutti partecipi di un momento speciale. Per questo motivo, come organizzatori abbiamo voluto mettere a disposizione dei biglietti per i ragazzi seguiti dalle strutture del welfare comunale: anche chi vive situazioni difficili potrà sentirsi parte di questa magia, vivere la musica dal vivo, cantare e lasciarsi trasportare dalle emozioni".

"Questa edizione del Tributo d’Autore, che ha visto sul palco artisti come Michele Bravi, giovani canttautori provenienti da tutta Italia e tra qualche giorno appunto Francesco Renga, si distingue per la capacità di raccontare le emozioni in tutte le loro sfumature", continuano.