Scongiurare nuovi casi Biagi

Maurizio Sacconi
Scongiurare nuovi casi Biagi
Umbria
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Meteo estate settembrinaGiornalista GazaVilla ArmaniSilvia ZizzoEx operaio GknElezioni Toscana
Acquista il giornale
CronacaFrancesco Renga sabato al PalaTerni
17 set 2025
STEFANO CINAGLIA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Umbria
  3. Cronaca
  4. Francesco Renga sabato al PalaTerni

Francesco Renga sabato al PalaTerni

TERNI Francesco Renga arriva a Terni con il tour Angelo venti, per celebrare i vent’anni di Angelo, la canzone che...

TERNI Francesco Renga arriva a Terni con il tour Angelo venti, per celebrare i vent’anni di Angelo, la canzone che...

TERNI Francesco Renga arriva a Terni con il tour Angelo venti, per celebrare i vent’anni di Angelo, la canzone che...

Per approfondire:

TERNI Francesco Renga arriva a Terni con il tour Angelo venti, per celebrare i vent’anni di Angelo, la canzone che lo ha consacrato tra le voci più autentiche e importanti della musica italiana. Appuntamento sabato alle 21.30 al PalaTerni, nell’ambito del Tributo d’Autore promosso dalle associazioni Città Futura e Argoo, con Michele Rossi e Amelia Milardi.

"La scelta di Terni come tappa del tour non è casuale – così gli organizzatori del concerto di Renga – . Il PalaTerni, nuova grande casa degli eventi, si conferma protagonista della vita culturale e musicale della città, pronta a ospitare artisti di livello nazionale e a offrire al pubblico esperienze indimenticabili. Portare Francesco Renga a Terni significa mesi di lavoro, coordinamento tecnico, logistica, sicurezza e attenzione a ogni dettaglio scenografico. Ogni sforzo diventa una promessa mantenuta: regalare alla città un concerto di altissimo livello, fatto di emozioni autentiche.

La musica unisce, avvicina e rende tutti partecipi di un momento speciale. Per questo motivo, come organizzatori abbiamo voluto mettere a disposizione dei biglietti per i ragazzi seguiti dalle strutture del welfare comunale: anche chi vive situazioni difficili potrà sentirsi parte di questa magia, vivere la musica dal vivo, cantare e lasciarsi trasportare dalle emozioni".

"Questa edizione del Tributo d’Autore, che ha visto sul palco artisti come Michele Bravi, giovani canttautori provenienti da tutta Italia e tra qualche giorno appunto Francesco Renga, si distingue per la capacità di raccontare le emozioni in tutte le loro sfumature", continuano.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Concerti